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Театр абсурда

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Таджикистан: дурной пример заразителен

Таджикистан: дурной пример заразителен

Вслед за Арменией, правительство которой отказалось от помощи российских пограничников и уже приняло решение об их скорой эвакуации из страны, в электронных средствах информации Таджикистана стали циркулировать идеи пересмотра целесообразности присутствия в стране 201-й российской военной базы.

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