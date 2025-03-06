СТ

Сергей Туренко

Самый правильный вариант признать страны Запада участниками и спонсорами войны на Украине с указанием последствий для них, а именно подвергнуться ударам неядерного оружия с целью нанесения поражения военных заводов и баз снабжения и хранения вооружений с указанием условий для нанесения таких ударов. Хватит ждать и пугать, пора действовать. Еврогеи понимают только язык силы.