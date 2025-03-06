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Царьград

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"Война никогда не закончится": Илон Маск наглядно показал логику европейских лидеров

Американский миллиардер Илон Маск наглядно показал логику европейских лидеров, которые хотят бесконечного продолжения украинского конфликта.

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Комментарии
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СТ
Сергей Туренко
Самый правильный вариант признать страны Запада участниками и спонсорами войны на Украине с указанием последствий для них, а именно подвергнуться ударам неядерного оружия с целью нанесения поражения военных заводов и баз снабжения и хранения вооружений с указанием условий для нанесения таких ударов. Хватит ждать и пугать, пора действовать. Еврогеи понимают только язык силы.
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1 д.
Eduard
Потому что не на их территории,а надо войну на их территорию перенести!
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1 д.
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