МИД КНР призвал США прекратить кибератаки и очернение Китая

Пекин, 14 октября /Синьхуа/ -- Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила в понедельник, что США занимаются распространением дезинформации, в том числе в связи с группировкой "Вольт Тайфун" /Volt Typhoon/, и призвала американскую сторону прекратить очернение Китая, используя для этого вопросы кибербезопасности.