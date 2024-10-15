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Китай

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МИД КНР призвал США прекратить кибератаки и очернение Китая

Пекин, 14 октября /Синьхуа/ -- Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила в понедельник, что США занимаются распространением дезинформации, в том числе в связи с группировкой "Вольт Тайфун" /Volt Typhoon/, и призвала американскую сторону прекратить очернение Китая, используя для этого вопросы кибербезопасности.

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