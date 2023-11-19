Полиция Алматы ищет таксистов-иностранцев

Таксистов - иностранцев ищет полиция в южной столице, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в департаменте полиции Алматы, строевыми подразделениями проводится отработка по выявлению иностранцев, незаконно осуществляющих пассажирские перевозки.
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