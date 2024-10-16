Чем Xbox Game Pass порадует в октябре 2024 — Microsoft раскрыла вторую волну игр для подпи...

Чем Xbox Game Pass порадует в октябре 2024 — Microsoft раскрыла вторую волну игр для подписчиков на консолях Xbox и ПКХедлайнером подписки в этом месяце станет Call of Duty: Black Ops 6, которая появится в Game Pass сразу на релизе 25 октября.
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