Председатель СК России поручил представить доклад в связи с телесюжетом о возможном нарушении прав жителей Московской области

В эфире правовой передачи на федеральном телеканале вышел сюжет, согласно которому ряд граждан, среди которых пенсионеры и дети, могут быть лишены земельных участков, которые были им выделены несколько десятилетий назад в одном из садовых товариществ Московской области.
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