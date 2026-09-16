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Татар-информ

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Онищенко назвал среду самым продуктивным рабочим днем недели

Онищенко назвал среду самым продуктивным рабочим днем недели

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Среда является наиболее эффективным рабочим днем с точки зрения биоритмов человека, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

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