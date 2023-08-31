В Треневке прошел тематический концерт «Моя малая Родина»

Его провели на площади около Треневского дома культуры. В мероприятии приняли участие жители хутора Треневка, участники художественной самодеятельности и работники дома культуры.
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