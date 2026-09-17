2027 елда алты көнлек бер эш атнасы булачак

2027 елда россиялеләрне 15-20 февральдә алты көнлек бер эш атнасы көтә, дип хәбәр итте РИА Новостига Президент академиясе эксперты Татьяна Подольская.
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