Бритни Спирс попыталась снять стринги перед камерой

Американская певица Бритни Спирс попыталась снять с себя стринги на видео. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 42 миллиона подписчиков.