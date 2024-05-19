Агент Шпинев: Джикия почти подписал контракт с одним из клубов РПЛ

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы центрального защитника московского "Спартака" Георгия Джикии, заявил, что его клиент практически подписал контракт с одним из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "РБ Спорт".
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