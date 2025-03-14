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Почему мы больше не боимся летучих мышей

Почему мы больше не боимся летучих мышей

Почему-то у людей принято бояться летучих мышей. Наверное, потому, что они летают ночью, питаются кровью (на самом деле всего три вида пьют кровь), переносят бешенство (опять же, менее 1 процента переносят вирус) и имеют не слишком миловидную внешность.

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