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The Eurasia Daily news agency

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"He died a coward, but he could have been a hero": Kellogg's daughter spoke contemptuously about "uhilant"

"He died a coward, but he could have been a hero": Kellogg's daughter spoke contemptuously about "uhilant"

The daughter of the former special envoy of the US President for Ukraine, Keith Kellogg, Megan Mobbs, spoke with contempt about a Ukrainian who did not want to go to the front for the second time and drowned while fleeing from TRC employees.

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