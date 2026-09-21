The daughter of the former special envoy of the US President for Ukraine, Keith Kellogg, Megan Mobbs, spoke with contempt about a Ukrainian who did not want to go to the front for the second time and drowned while fleeing from TRC employees.
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