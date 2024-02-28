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Насколько хорошо вы знакомы с жизнью и творчеством Аллы Пугачевой? Пройдите тест и узнайте!

Насколько хорошо вы знакомы с жизнью и творчеством Аллы Пугачевой? Пройдите тест и узнайте!

Алла Пугачева – одна из ярчайших звезд на отечественной эстраде. 74-летняя звезда, увы, больше не радует поклонником новыми песнями, однако в сердцах и памяти народа остались невероятные хита в ее исполнении.

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