Насколько хорошо вы знакомы с жизнью и творчеством Аллы Пугачевой? Пройдите тест и узнайте!

Алла Пугачева – одна из ярчайших звезд на отечественной эстраде. 74-летняя звезда, увы, больше не радует поклонником новыми песнями, однако в сердцах и памяти народа остались невероятные хита в ее исполнении.
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