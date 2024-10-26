Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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В Евросовете связали участие партнеров Запада в саммите БРИКС с привычкой ЕС к нравоучениям

В Евросовете связали участие партнеров Запада в саммите БРИКС с привычкой ЕС к нравоучениям

Участие в саммите БРИКС в Казани стран, которые ранее были заинтересованы в близких отношениях с Западом, говорит о том, что Евросоюзу пора перестать «учить других» и начать проявлять уважение, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

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