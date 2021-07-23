СК предъявил обвинения сотрудникам московского медцентра по делу о торговле детьми

Следователи уже выдвинули окончательные обвинения в отношении злоумышленников. По версии правоохранителей, врачи успели завершить восемь сделок, но еще в трех случаях они не успели передать несовершеннолетних "покупателям", передает сайт 360tv.
Следователи уже выдвинули окончательные обвинения в отношении злоумышленников. По версии правоохранителей, врачи успели завершить восемь сделок, но еще в трех случаях они не успели передать несовершеннолетних "покупателям", передает сайт 360tv.
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