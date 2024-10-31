В. Зеленский подтвердил, что Украина запросила ракеты "Томагавк" в секретном приложении к Плану победы

Киев, 31 октября /Синьхуа/ -- Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что официальный Киев в секретном приложении к Плану победы попросил у союзников дальнобойные крылатые ракеты "Томагавк".