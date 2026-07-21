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«Никита просто устраивает шоу»: как живет старший брат Джигурды, который усыновил близнецов и отказался от эпатажа

«Никита просто устраивает шоу»: как живет старший брат Джигурды, который усыновил близнецов и отказался от эпатажа

Пока имя Джигурды у большинства ассоциируется с громкими скандалами, экстравагантными нарядами и громогласными выступлениями, его старший брат Сергей Борисович выбирает совсем другую жизнь.

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