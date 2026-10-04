Наркокартели начали принимать оплату за товар морскими огурцами

Международный рынок наркотиков всё чаще переплетается с нелегальной торговлей природными ресурсами. Одним из неожиданных инструментов в этой системе могли стать морские огурцы — ценный морской продукт, который, по данным издания Foreign Policy, мексиканские наркокартели начали использовать в качестве своеобразной валюты при расчётах с китайскими преступными группами.