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Пронедра

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Наркокартели начали принимать оплату за товар морскими огурцами

Наркокартели начали принимать оплату за товар морскими огурцами

Международный рынок наркотиков всё чаще переплетается с нелегальной торговлей природными ресурсами. Одним из неожиданных инструментов в этой системе могли стать морские огурцы — ценный морской продукт, который, по данным издания Foreign Policy, мексиканские наркокартели начали использовать в качестве своеобразной валюты при расчётах с китайскими преступными группами.

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