США запустили аппарат для прямой атаки на спутники России

Аппарат американской компании Northrop Grumman для обслуживания объектов на околоземной орбите, недавно запущенный SpaceX в рамках миссии Mission Robotic Vehicle (MRV), может использоваться для прямой атаки на спутники противников.
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