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США запустили аппарат для прямой атаки на спутники России

США запустили аппарат для прямой атаки на спутники России

Аппарат американской компании Northrop Grumman для обслуживания объектов на околоземной орбите, недавно запущенный SpaceX в рамках миссии Mission Robotic Vehicle (MRV), может использоваться для прямой атаки на спутники противников.

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