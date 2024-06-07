Десятки калужан стали жертвами мошенников с маркетплейсов

В Калужской области десятки пользователей маркетплейсов стали жертвами мошенников. Об участившихся преступлениях рассказал начальник отдела уголовного розыска УМВД России по Калужской области Казбек Зангионов.
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