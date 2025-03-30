Применение наземных роботизированных комплексов «Крот» для уничтожения позиций ВСУ в районе посёлка Ямполь на Краснолиманском направлении.
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Применение наземных роботизированных комплексов «Крот» для уничтожения позиций ВСУ в районе посёлка Ямполь на Краснолиманском направлении.
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