Успехи армии Российской Федерации на Украине будут сильнее ослаблять Соединенные Штаты. Соответствующее заявление, как информирует Telegram-канал «РИА Новости: США», сделал посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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