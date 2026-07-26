Самые красивые сорта фиалок

Среди многообразия комнатных растений фиалка по праву считается любимицей большинства хозяек. Она отличается обильным цветением, ярким ароматом и огромным количеством сортов, которые, судя по названиям, не уступают друг другу в декоративности.
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