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Пронедра

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Европейские столицы превратятся в "фонящую пыль", пророчит Сатановский

Европейские столицы превратятся в "фонящую пыль", пророчит Сатановский

Заявления о возможном переходе украинского конфликта в более масштабное противостояние вновь оказались в центре внимания.

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