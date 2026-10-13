На Покров, который православные отмечают 14 октября, в народной традиции не принято заниматься уборкой, стиркой, рукоделием и ссориться — считалось, что это может лишить дом достатка и обернуться неприятностями.
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