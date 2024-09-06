Это был не отбойник! Выяснили, во что именно врезалась легковушка на Лесном проспекте в Петрозаводске

4 сентября в Петрозаводске на пересечении Лесного проспекта с Ругозерским переулком около 21:00 легковой автомобиль вылетел на разделительную полосу и врезался в отбойник, машина перевернулась и оказалась на бетонной конструкции.
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