Клиенты Microsoft недовольны работой чат-бота Copilot

Сотрудники американской корпорации Microsoft, непосредственно имеющие доступ к отзывам клиентов, заявляют, что одной из самых распространенных жалоб на ИИ-помощник Copilot является недовольство его работой, пишет издание Business Insider.
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