Гранты до 1 млн рублей может получить молодёжь Иркутской области

1 апреля росмолодёжь запускает первый сезон грантового конкурса. Молодые жители Иркутской области от 14 до 35 лет могут получить грант до 1 миллиона рублей на реализацию своих социально значимых инициатив.
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