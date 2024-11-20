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Запад недоволен президентом Бразилии: Шаг Лулы по Украине

Запад недоволен президентом Бразилии: Шаг Лулы по Украине

Западных лидеров разозлило решение бразильского президента по Украине.Всего одно решение президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы привело страны Запада в бешенство.

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