Ушла из жизни Елена Демидова, талантливый режиссер, ожививший мир «Алисы из страны чудес» Татьяна СергееваУшла из жизни выдающаяся режиссер-документалист Елена Демидова, оставив после себя богатое наследие в мире кино и телевидения.
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