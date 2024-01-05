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Ушла из жизни Елена Демидова, талантливый режиссер, ожививший мир «Алисы из страны чудес»

Ушла из жизни Елена Демидова, талантливый режиссер, ожививший мир «Алисы из страны чудес»

Ушла из жизни Елена Демидова, талантливый режиссер, ожививший мир «Алисы из страны чудес» Татьяна СергееваУшла из жизни выдающаяся режиссер-документалист Елена Демидова, оставив после себя богатое наследие в мире кино и телевидения.

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