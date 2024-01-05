Ушла из жизни Елена Демидова, талантливый режиссер, ожививший мир «Алисы из страны чудес» Татьяна СергееваУшла из жизни выдающаяся режиссер-документалист Елена Демидова, оставив после себя богатое наследие в мире кино и телевидения.