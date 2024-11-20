Сотрудники УМВД России по Владимирской области и районных органов внутренних дел провели ряд мероприятий во Всероссийский день правовой помощи детям

20 ноября - Всероссийский день правовой помощи детям. Ежегодно в этот день сотрудники УМВД России по Владимирской области и его территориальных органов внутренних дел на районном уровне с членами Общественных советов и представителями заинтересованных структур проводят в учебных заведениях тематические мероприятия, чтобы довести до ребят важную правовую информацию.