«В тесных квартирах»: Мардан назвал главный конфуз музыканта Макаревича* и его друзей в Израиле

Журналист, блогер, ведущий «Радио Комсомольская правда» Сергей Мардан в эфире «Соловьев LIVE» назвал главный конфуз музыканта Андрея Макаревича* и его друзей в Израиле.
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