В Калуге военследователи провели очередной рейд по экс-мигрантам

Работники военного следственного отдела СК России по Калужскому гарнизону и комендатура снова провели рейд в КалугеРаботники военного следственного отдела СК России по Калужскому гарнизону и комендатура снова провели рейд в Калуге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)