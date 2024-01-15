Экс-советник по нацбезопасности Хэдли: обещания США Тайваню тверды, как скала

США рассчитывают на сохранение американо-тайваньских отношений на прежнем уровне. Данные предыдущему правительству обещания останутся в силе, заверил главу администрации Тайваня Цай Инвэнь бывший советник по нацбезопасности США Стивен Хэдли.
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