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Полковник Кнутов раскрыл мощнейшее оружие России, которое США мечтают запретить

Полковник Кнутов раскрыл мощнейшее оружие России, которое США мечтают запретить

Юрий Кнутов рассказал о тяжёлой огнемётной системе "Солнцепёк"Полковнику в отставке Юрию Кнутову стало известно, что США хотели бы запретить тяжёлую огнемётную систему "Солнцепёк", применяемую Россией в зоне спецоперации.

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