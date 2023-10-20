Полковник Кнутов раскрыл мощнейшее оружие России, которое США мечтают запретить

Юрий Кнутов рассказал о тяжёлой огнемётной системе "Солнцепёк"Полковнику в отставке Юрию Кнутову стало известно, что США хотели бы запретить тяжёлую огнемётную систему "Солнцепёк", применяемую Россией в зоне спецоперации.
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