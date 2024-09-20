«Вон из Финского залива» — Таллин и Хельсинки хотят заблокировать акваторию для ВМФ РФ Евгения КомароваХельсинки и Таллин объявили о намерении совместно разработать стратегию, которая предусматривает блокировку движения кораблей российского ВМФ в Финском заливе и Балтике.
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