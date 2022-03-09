Глава Башкирии заявил, что «не остановится, пока не вытащит всех из-за границы»

На оперативке в правительстве вновь была поднята тема о возвращении в Башкирию туристов, которые оказались за границе на момент старта военной спецоперации на территории Украины, с началом которой границы стали достаточно серьезным препятствие.
На оперативке в правительстве вновь была поднята тема о возвращении в Башкирию туристов, которые оказались за границе на момент старта военной спецоперации на территории Украины, с началом которой границы стали достаточно серьезным препятствие.
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