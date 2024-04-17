Полицейская банда в Питере

Михаил Пантюхин

Хорошо, но скажу кратко - коренному народу России объявлена тотальная война на уничтожение внутренними врагами , даже не буду описывать чем они занимаются с целью гражданского взрыва!!! Если этих коррупционеров, убийц в форме, лоббистов миграции всех мастей , а по сути предателей России не посадят, то народ не сможет этого выдержать!!! Что так на руку ЦРУ, ми 6 и другим вражинам ОУСКОЙ ЗЕМЛИ!!!