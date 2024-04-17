По поводу 78 отдела полиции УМВД по Санкт-Петербургу, где избили пикетчиков против нелегальной миграции, включая участника СВО - глава СК Бастрыкин как раз поручил возбудить уголовное дело.
Полицейская банда в Питере
Комментарии
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Александр Доливо
Похоже что Путина Беглов устраивает и доверяет, так в чём вопрос?
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23 мин.
Михаил Пантюхин
Хорошо, но скажу кратко - коренному народу России объявлена тотальная война на уничтожение внутренними врагами , даже не буду описывать чем они занимаются с целью гражданского взрыва!!! Если этих коррупционеров, убийц в форме, лоббистов миграции всех мастей , а по сути предателей России не посадят, то народ не сможет этого выдержать!!! Что так на руку ЦРУ, ми 6 и другим вражинам ОУСКОЙ ЗЕМЛИ!!!
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8 мин.
МП
Михаил Пантюхин
Русской земли.
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7 мин.
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