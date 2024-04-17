Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 297 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    точно!  запад  изолировать  россию  не  смог-займемся  самоизоляцией))))))))Киргизия обнаглел...
  • Михаил Пантюхин
    Русской земли.Полицейская банда...
  • саша дмитренко
    тявкай,тявкай  шавка,,,дам  тебе  косточку))))Лекала революции ...

Полицейская банда в Питере

Полицейская банда в Питере

По поводу 78 отдела полиции УМВД по Санкт-Петербургу, где избили пикетчиков против нелегальной миграции, включая участника СВО - глава СК Бастрыкин как раз поручил возбудить уголовное дело.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Доливо
Похоже что Путина Беглов устраивает и доверяет, так в чём вопрос?
Ответить
23 мин.
Михаил Пантюхин
Хорошо, но скажу кратко - коренному народу России объявлена тотальная война на уничтожение внутренними врагами , даже не буду описывать чем они занимаются с целью гражданского взрыва!!! Если этих коррупционеров, убийц в форме, лоббистов миграции всех мастей , а по сути предателей России не посадят, то народ не сможет этого выдержать!!! Что так на руку ЦРУ, ми 6 и другим вражинам ОУСКОЙ ЗЕМЛИ!!!
Ответить
8 мин.
МП
Михаил Пантюхин
Русской земли.
Ответить
7 мин.

Картина дня

наверх