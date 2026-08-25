Кто потеснил гигантов: неожиданный лидер рынка шин для кроссоверов в России

В июле 2026 года российский рынок шин для кроссоверов и внедорожников преподнес сюрприз. Пока привычные европейские и корейские бренды лишь сохраняют присутствие, отечественный производитель неожиданно вырвался в абсолютные лидеры, обогнав именитых конкурентов по обоим ключевым показателям.
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