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За рулем

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Кто потеснил гигантов: неожиданный лидер рынка шин для кроссоверов в России

Кто потеснил гигантов: неожиданный лидер рынка шин для кроссоверов в России

В июле 2026 года российский рынок шин для кроссоверов и внедорожников преподнес сюрприз.    Пока привычные европейские и корейские бренды лишь сохраняют присутствие, отечественный производитель неожиданно вырвался в абсолютные лидеры, обогнав именитых конкурентов по обоим ключевым показателям.

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