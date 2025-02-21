Мошенники нашли новый способ отъёма денег у честных граждан

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Комментарии
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Eduard
Да вообще не верьте подозрительным звонкам.Конечно совмем не брать телефон невозможно вдруг нужный звонок.Я на своих знакомых контактов аваторыюи музыку установил,на остальные сигнал обычеый.
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8 час.
Eduard
В любом случае не стоит ничему верить тем более звонкам которые не ждали!
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8 час.
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