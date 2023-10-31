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Детское радио

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Международный кинофестиваль «Лучезарный Ангел»

Международный кинофестиваль «Лучезарный Ангел»

Завтра в московском в кинотеатре Октябрь откроется Международный кинофестиваль «Лучезарный Ангел». Его гости смогут посмотреть не только новые фильмы, которые участвуют в конкурсной программе, но и картины-победители прошлых фестивалей.

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