Куда идем – с Татьяной Троянской

Обозреватель «Петербургского дневника» – об интересных культурных событиях на этой неделе «Современная реинкарнация Квазимодо» в кино и спектакли на любой вкус: обозреватель «Петербургского дневника» – о ключевых культурных событиях на этой неделе.
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