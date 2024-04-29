Личка высказался о победе «Динамо» над «Зенитом»

Марцел Личка назвал праздником победу «Динамо» над «Зенитом». Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 26-го тура первенства РПЛ с «Зенитом» (1:0), признавшись, что победа над командой из Санкт-Петербурга всегда являются праздником.