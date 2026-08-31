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УтроNews

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Жертвами наводнения в Непале стали более 900 человек, почти 4,2 тыс. пропавших без вести

Жертвами наводнения в Непале стали более 900 человек, почти 4,2 тыс. пропавших без вести

Почти 4,2 тыс. человек числятся пропавшими, в том числе 592 иностранца. По меньшей мере 933 работника гидроэнергетических объектов могут быть заблокированы в тоннелях.

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