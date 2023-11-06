Бывшая супруга Гуфа откровенно рассказала о трудностях жизни

Экс-супруга Гуфа — о проблемах: Развод, еще близкий человек борется с тяжелым заболеванием Вторая бывшая супруга Гуфа, модель Юлия Королева, после расставания с рэпером продолжает развивать социальные сети, занимается своим брендом одежды и выглядит счастливой.
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