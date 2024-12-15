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Крымская газета

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Следователями возбуждены два уголовных дела по факту крушения танкеров в акватории Чëрного моря

Следователями возбуждены два уголовных дела по факту крушения танкеров в акватории Чëрного моря

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела по факту  нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего сегодня в акватории Черного моря потерпели бедствие два танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", перевозившие нефтепродукты.

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