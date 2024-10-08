Заслуженный учитель РФ поддержал штрафы за оскорбления педагогов

Евгениц Ямбург уверен, что такая мера наказания поможет защитить школьных преподавателей. Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, директор московской школы №109 Евгений Ямбург в интервью Life.
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