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Заслуженный учитель РФ поддержал штрафы за оскорбления педагогов

Заслуженный учитель РФ поддержал штрафы за оскорбления педагогов

Евгениц Ямбург уверен, что такая мера наказания поможет защитить школьных преподавателей. Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, директор московской школы №109 Евгений Ямбург в интервью Life.

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