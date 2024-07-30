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Олимпиада-2024. Плавание. Макинтош, Татьяна Смит, Реган Смит, Мерфи, Дугласс выступят в квалификации

Плавание Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Квалификация Женщины 200 м, брасс 12.00 Фавориты: Татьяна Смит (ЮАР), Кейт Дугласс (США), Тес Схаутен (Нидерланды).

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