Zab.ru
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zab.ru

216 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Кто этих тварей человеков научил траву жечь и зачем?Старая траваэто перегной,удобрение,а от огня горит все,даже дерев...Десять поджигател...
  • Eduard
    Везде виноваты люди!Десять поджигател...
  • Евгений Бут
    А, что у нас не подросло в цене?Противовирусные п...

Как изменились цены на бензин в Забайкалье

Как изменились цены на бензин в Забайкалье

С 3 по 6 мая в Забайкальском крае изменились цены на бензин, сообщается на сайте Забайкалкрайстата.«За период с 3 по 6 мая 2024 года в Забайкальском крае повысились цены на бензин автомобильный марок АИ-92, АИ-95 – на 0,1%, АИ-98 и выше – на 0,2%», - говорится в сообщении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх