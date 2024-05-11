Как изменились цены на бензин в Забайкалье

С 3 по 6 мая в Забайкальском крае изменились цены на бензин, сообщается на сайте Забайкалкрайстата.«За период с 3 по 6 мая 2024 года в Забайкальском крае повысились цены на бензин автомобильный марок АИ-92, АИ-95 – на 0,1%, АИ-98 и выше – на 0,2%», - говорится в сообщении.